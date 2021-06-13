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Под Ровно врачи среди ночи принимали роды у заблудившейся в лесу женщины

Автор: Светлана Мащенко

В Ровенской области врачам пришлось принимать роды у женщины прямо в лесу. Роженицу вез в больницу ее знакомый, но они заблудились. Прибывшим медикам не оставалось ничего другого, как принять ребенка в машине.

Об этом сообщили в Facebook Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Необычное появление на свет новой жизни произошло 12 июня в час ночи. Медики получили сообщение на линию "103", что водитель с роженицей в авто заблудился.

"Меня попросили отвезти в родильное в Заречном. Мы в деревне Храпин... Дороги фактически нет. Я не доеду. У женщины начались роды (37 неделя). Я не знаю что делать", - рассказал звонивший мужчина.

Бригада "скорой" помощи немедленно выехала на вызов, но тут возникла другая сложность - мужчина толком не мог объяснить, где находится. Схватки усиливались, а вокруг - лишь темный лес.

Проехав почти 20 км по бездорожью медики увидели автомобиль с беременной. Но на момент приезда родовая деятельность уже началась. Перенести женщину в карету медицинской помощи возможности не было, поэтому фельдшеру довелось принимать роды прямо в машине.

Все, к счастью, закончилось хорошо. На свет появился мальчик весом 3100 граммов. С роженицей, как и с ребенком все в порядке.

Ранее мы писали, что в Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype.

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