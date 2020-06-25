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В Ровно ветка свалила столб и разбила 4 авто: коммунальщики разводят руками

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 23:45
В Ровно ветка свалила столб и разбила 4 авто: коммунальщики разводят руками
В Ровно ветка разбила автомобили (иллюстративное фото: flickr.com)

Владельцы разбитых машин хотят от коммунальщиков возмещение ущерба

В Ровно одна ветка дерева обрушилась на столб, в результате чего тот рухнул на четыре автомобиля и разнес транспорт. После инцидента владельцы машин намерены судиться с местными коммунальными службами, которые не досмотрели аварийное дерево.

Сами же коммунальщики утверждают, что никакой вины за ними нет. Об этом передает ТСН.

Как рассказал один из водителей разбитого авто, его новая легковушка была куплена всего неделю назад. После ЧП она уже не подлежит восстановлению.

Машины были припаркованы недалеко от многоэтажки, возле которой и растет "опасное" дерево. Когда от него отвалилась ветка, она задела электропровода и вызвала "цепную реакцию".

По словам жителя Ровно Валенты Мигуна, все четверо автовладельцев готовят судебный иск к коммунальщикам для возмещения ущерба. Его авто сильно пострадало, были повреждены крыша, капот, правый бок, дверь, крыло.

При этом главный инженер ООО "Управляющая компания "Западная" Владимир Якимчук возмущается и настаивает, что коммунальщики ни при чем, а дерево не пилили, так как оно не выглядело аварийным.

"Пусть подают в суд! Это дерево - непредсказуемая ситуация. К тому же, места стоянки там нет, что машины паркуют", - убеждает он.

Ранее сообщалось, что около недели назад в Киеве на девушку упало дерево, после чего пострадавшую госпитализировали с травмами.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве из-за сильных порывов ветра дерево упало прямо на скамейку с людьми.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Ровноавтомобилиинцидент
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