ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівному гілка звалила стовп і розбила 4 авто: комунальники розводять руками

STYLERЖиття    25.06.2020 - 23:45
У Рівному гілка звалила стовп і розбила 4 авто: комунальники розводять руками
У Рівному гілка розбила автомобілі (ілюстративне фото: flickr.com)

Власники побитих машин хочуть від комунальників відшкодування збитків

В Рівному одна гілка дерева впала на стовп, в результаті чого той звалився на чотири автомобілі та розніс транспорт. Після інциденту власники машин мають намір судитися з місцевими комунальними службами, які не догледіли аварійне дерево.

Самі ж комунальники стверджують, що жодної вини за ними немає. Про це передає ТСН.

Як розповів один з водіїв розбитого авто, його новий легковик було куплено всього тиждень тому. Після НП машина вже не підлягає відновленню.

Ато були припарковані неподалік багатоповерхівки, біля якої й росте "небезпечне" дерево. Коли від нього відвалилася гілка, вона зачепила електропроводи та спричинила "ланцюгову реакцію".

За словами жителя Рівного Валенти Мигуна, всі четверо автовласників готують судовий позов до комунальників для відшкодування збитків. Його авто сильно постраждало, були пошкоджені дах, капот, правий бік, двері, крило.

При цьому головний інженер ТОВ "Керуюча компанія "Західна" Володимир Якимчук обурюється і наполягає, що комунальники ні при чому, а дерево пиляли, бо воно не виглядало аварійним.

"Хай подають в суд! Це дерево - непередбачувана ситуація. До того ж, місця стоянки там немає, що машини паркують ", - переконує він.

Раніше повідомлялося, що близько тижня тому у Києві на дівчину впало дерево, після чого постраждалу госпіталізували з травмами.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві через сильних поривів вітру дерево впало прямо на лавку з людьми.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Рівнеавтомобилиинцидент
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся