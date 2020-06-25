У Рівному гілка звалила стовп і розбила 4 авто: комунальники розводять руками

У Рівному гілка розбила автомобілі (ілюстративне фото: flickr.com)

Власники побитих машин хочуть від комунальників відшкодування збитків

В Рівному одна гілка дерева впала на стовп, в результаті чого той звалився на чотири автомобілі та розніс транспорт. Після інциденту власники машин мають намір судитися з місцевими комунальними службами, які не догледіли аварійне дерево.

Самі ж комунальники стверджують, що жодної вини за ними немає. Про це передає ТСН.

Як розповів один з водіїв розбитого авто, його новий легковик було куплено всього тиждень тому. Після НП машина вже не підлягає відновленню.

Ато були припарковані неподалік багатоповерхівки, біля якої й росте "небезпечне" дерево. Коли від нього відвалилася гілка, вона зачепила електропроводи та спричинила "ланцюгову реакцію".

За словами жителя Рівного Валенти Мигуна, всі четверо автовласників готують судовий позов до комунальників для відшкодування збитків. Його авто сильно постраждало, були пошкоджені дах, капот, правий бік, двері, крило.

При цьому головний інженер ТОВ "Керуюча компанія "Західна" Володимир Якимчук обурюється і наполягає, що комунальники ні при чому, а дерево пиляли, бо воно не виглядало аварійним.

"Хай подають в суд! Це дерево - непередбачувана ситуація. До того ж, місця стоянки там немає, що машини паркують ", - переконує він.

Раніше повідомлялося, що близько тижня тому у Києві на дівчину впало дерево, після чого постраждалу госпіталізували з травмами.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві через сильних поривів вітру дерево впало прямо на лавку з людьми.

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Автор: Володимир Костирін