В Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока: чавкала и гремела посудой

Мужчина рассказал, что побывал на онлайн-уроке вместе со своей дочкой, которая учится в 9 классе. Он остался недоволен тем, что услышал.

После урока он написал эмоциональное сообщение. Он заявил, что преподавательница во время урока "прихлебывала" и "чавкала" на кухне.

К тому же он заявил, что учительница не объяснила темы урока, а лишь дала "номера параграфов на домашнюю работу".

Отметим, что речь идет об учительнице из школы за №15.

В Ровно учительница во время урока завтракала (facebook.com/Іван Цимбалюк)

Как отреагировала учительница

Как пишет РадіоТрек, с ними связалась завуч школы Ирина Верхова. Женщина передала ответ учительницы на эмоциональное сообщение отца.

По словам преподавательницы, администрация школы опросила детей и они подтвердили, что урок был проведен полностью. К тому же она сказала, что урок был начат вовремя, в 8:30.

Отмечается, что шестеро школьников получили во время урока оценки.

"Хочу ответить господину Цимбалюку. Как легко осквернить учителя, а хуже всего, что будут верить вам, а не учителю. Были подведены выводы и выставлены оценки. Четко определено д/с. А то, что я "позволяла" иногда сделать глоток чая, потому что у меня болит горло после коронавруса (больничный закрыт 31.01), я - человек, а не робот. Стыдно должно быть вам, человеку, который считает себя психологом", - рассказала учительница.