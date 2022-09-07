Под Ровно случайно обнаружили оригиналы гравюр члена ОУН Нила Хасевича: как они выглядят

Отмечается, что хату с таким бесценным культурным сокровищем он приобрел недавно, а гравюры Хасевича увидел случайно, когда с другом Александром Гребенюком занялся наведением порядка в здании.

Бендюк обратился к коллегам за консультацией относительно удивительной находки, и выяснилось, что по документам повстанец Александр Домащук, который скорее всего и владел раньше этим домом - был арестован органами МГБ в 1948 году и был приговорен на 25 лет лишения свободы, а также получил еще 5 лет поселения без прав. Так, в 1949-м боец УПА уже был в тюрьме.

"Видимо, ситуация сложилась таким образом, что после ареста Домащука повстанцы решили, что эмгебисты уже не пойдут в дом, где осталась жена и сын Антон. Потому они и спрятали документы на чердаке, тем более что, наверное, под домом была крыивка. Сейчас активно исследую этот вопрос", - говорится в публикации.

Гравюры находились на этом чердаке старенького дома в селе Розваж (фото: suspilne.media)

О чудесной находке - 50 гравюрах Нила Хасевича, что находились в сумке на чердаке дома - вышел сюжет на "Суспільне".

В нем историк объясняет, что повстанец Домащук занимался распространением агиток с гравюрами Хасевича "За украинское самостоятельное соборное государство", но часть из них был вынужден спрятать.

Обнаружены 50 гравюр художника-повстанца Нила Хасевича (фото: suspilne.media)

"Последний руководитель СБ ОУН Острожского района был арестован и расстрелян НКВД в 1950 году и к тому времени уже было опасно распространять эти агитки. Поэтому Домащук спрятал их под крышей", - объясняет Бендюк.

Искусствовед добавил, что найденные деревориты в настоящее время находятся на реставрации. Позже он хочет передать их украинским музеям.

Гравюры Нила Хасевича (фото: suspilne.media)

"Аутентичные гравюры, которые в интернете очень дорого стоят, мы по одной раздадим всем государственным музеям, в их коллекции, чтобы у них были оригиналы", - говорит Бендюк.

Он также восхищается мастерству художника-повстанца: "настолько тонкая работа, что я, пока не подержал эти гравюры, не понимал, насколько сильным гравером был Нил Хасевич. Когда рассматриваешь, видишь тончайшие черточки, которые он делал".

Видео: в селе под Ровно случайно обнаружены 50 оригиналов гравюр Нила Хасевича

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Нил Хасевич (25 ноября 1905 - 4 марта 1952) - украинский художник, график, активный общественный и политический деятель, член ОУН и УГОР. Рыцарь Серебряного Креста Заслуги и медали "За борьбу в особо тяжелых условиях". Имел такие псевдонимы: Бэй-Зот, Левко, Рыбак, 333, Старый, Джмиль.

В начале 1990-х годов СБУ в Волынской области передала подборку оригиналов дереворитов Нила Хасевича, сохранившихся в архивах, в областной краеведческий музей в Луцке.

Позже, в 2008-м, СБУ передала на постоянное хранение в Мемориальный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" 103 оригинала его гравюр и деревянное клише для их изготовления, хранящихся в хранилищах КГБ.

О судьбе Нила Хасевича снят фильм Михаила Ткачука "Здобути або не бути".

Фото: Нил Хасевич, автопортрет