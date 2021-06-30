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На Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства

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Черновицкая область, Среда 30 июня 2021 22:34
На Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства Фото: на Буковине обнаружили уникальные документы ОУН (bukoda.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

На Буковине 80 лет назад одним из руководителей местного провода ОУН было провозглашено Украинское государство. Об этом свидетельствуют сенсационные документы, обнаруженные исследователями в Государственном архиве Черновицкой области.

Об этом 30 июня передали в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Историки выяснили, что 30 июня 1941 года Мирослав Киндзирский из краевого провода ОУН объявил о восстановлении украинской державности на этих землях, и провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края.

На Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства

Член ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине в 1941 году восстановление Украинского государства (фото: bukoda.gov.ua)

Национальные сине-желтые стяги тогда развевались во многих селах области, а советские - сняты с общественных сооружений.

Сообщается, что под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона были организованы массовые собрания, созданы украинские структуры власти, появилась полиция и отряды самообороны.

"Эта научная сенсация имеет большое значение для нашей с вами истории, это были те кирпичи, на которых держались Украинский государственный дух и воля в годы военного противоборства и веры в возрождение Украины до 1991 года", - отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

С этими уникальными материалами можно ознакомиться онлайн по этой ссылке.

На Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства

30 июня 1941 года на Буковине провозгласили восстановление Украинского государства (фото: bukoda.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, почему Конституция Пилипа Орлика находится не в Украине, и когда ее можно будет увидеть.

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ОУН документы Черновицкая область история
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