В Ровно разыскали скандального стоматолога: она может спокойно вернуться к практике

В Ровно разыскали стоматолога, которая издевалась над своими маленькими пациентами. Она пряталась в загородном доме, где ранее не проживала. На нее заведено уже пять уголовных дел за побои, но выяснилось, что лишить лицензии ее пока не смогут.

Полиция обнаружила врача в частном доме, где она зарегистрирована, но ранее там не проживала. Ей вручили уведомление о подозрении, но показаний она пока не дает.

"Досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного производства дознаватели подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства", - сообщили в полиции.

Однако выяснилось, что стоматолог может восстановить практику и снова оказывать услуги, так как лицензию у нее может забрать только суд. Клиника в Ровно сейчас закрыта, на медика заведено несколько производств, но запретить ей сейчас оказывать стоматологические услуги никто не может.

"Меня самого огорчает эта ситуация, у нас на самом деле нет реального влияния на частные заведения", — объяснил заместитель городского председателя Ровно в сфере здравоохранения Юрий Полищук.

Как объясняют специалисты, аннулировать лицензию могут только из-за недостоверных данных в документах, во всех остальных случаях решение должен принимать суд.

"Имеет право дальше заниматься врачебной практикой. Только в судебном порядке далее — забрать диплом, лишить права деятельности. Эта врач может уйти, другое ФЛП зарегистрировать или в другую организацию пойти работать. Такое в Украине законодательство", - пояснила заместитель главы Минздрава Ирина Микичак.

В Ровно чиновники решили провести работу с работниками в коммунальных заведениях, обучать врачей работе с детьми, чтобы избежать в будущем повторения таких ситуаций.