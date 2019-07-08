В Ровно пьяные родители подкинули грудничка посетителю кафе

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Ребенка доставили в больницу

В Ровно горе-родители, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения, подкинули грудничка посетителю кафе, который тоже был нетрезв. Об этом сообщил хозяин заведения, передает пресс-служба полиции в Facebook.

Как сообщил учредитель кафе, в его заведение пришли женщина и мужчина с малышкой всего несколько месяцев отроду. Пара была очень пьяна. Потом горе-мать ретировалась, оставив своего партнера с грудничком. Не долго думая мужчина подкинул ребенка посетителю кафе и покинул питейное заведение.

"Поэтому ребенок остался в компании неизвестного мужчины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул во дворе заведения", - говорится в сообщении полиции.

Фото: в Ровно ребенка подкинули мужчине (facebook.com/rivnepolice)

Младенец госпитализирован в городскую детскую больницу. Полицейские установили место проживания родителей мужа, на которого покинули ребенка. По их словам, ребенок - не их внука. Утверждают, что мать девочки только подруга их сына. Об этом случае патрульные сообщили соответствующие службы.

Как ранее мы писали, в Запорожье мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко избил своего сына. Его также подозревают в совершении ограбления.

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