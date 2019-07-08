У Рівному п'яні батьки підкинули немовля відвідувачу кафе

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дитину доставили в лікарню

В Рівному горе-батьки, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, підкинули немовля відвідувачу кафе, який теж був напідпитку. Про це повідомив господар закладу, передає прес-служба поліції в Facebook.

Як повідомив засновник кафе, в його заклад прийшли чоловік і жінка з малою дитино лише кілька місяців від народження. Пара була дуже п'яна. Потім горе-мати втекла, залишивши свого партнера з немовлям. Не довго думаючи чоловік підкинув дитину відвідувачу кафе і покинув питний заклад.

"Тому дитина залишилася в компанії невідомого чоловіка, який знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув на подвір'ї закладу", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: у Рівному дитину підкинули чоловікові (facebook.com/rivnepolice)

Немовля госпіталізоване в міську дитячу лікарню. Поліцейські встановили місце проживання батьків чоловіка, на якого покинули дитину. За їхніми словами, дитина - не їхня онука. Стверджують, що мати дівчинки тільки подруга їхнього сина. Про цей випадок патрульні повідомили відповідні служби.

Як раніше ми писали, у Запоріжжі чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, жорстоко побив свого сина. Його також підозрюють у скоєнні пограбування.

Читайте також, як Катя Бужинська повідомила, що няня її дворічної дитини дає малюкові заспокійливі ліки. Також артистка запитала поради у своїх передплатників, що робити в такому випадку.