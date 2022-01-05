Под Ровно помпезно открыли школьный туалет и оскандалились: как выглядит уборная за 4 млн

Под Ровно помпезно открыли школьный туалет в селе Тишица, и мероприятие проходило с оркестром, торжественным перерезанием красной ленточки, речью и словами благодарности местным чиновникам и депутатам.

О знаменательном событии сообщили на Facebook -странице лицея, но после волны критики и смеха, бурной реакции пользователей сети пост со снимками снесли... Впрочем, кадры уже успели разойтись в интернете.

Сейчас, кстати, среди фото на странице Тишицкого лицея в соцсети можно увидеть, как туалет выглядел до своего "официального старта".

Само же открытие помещения состоялось вскоре после Нового года. На действо пришли музыканты местного оркестра, администрация лицея, учащиеся и другие гости.

Красная ленточка была вывешена перед входом в туалет, и ее перерезали под аплодисменты.

Под Ровно торжественно открыли туалет в Тишицком лицее (фото: facebook.com)

Радость от долгожданного события

Отмечалось, что открытие внутреннего туалета в стенах Тишицкого лицея стало долгожданным событием, и "более 470 человек лицея - участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу".

"Ведь мы ведь все понимаем сверхважность сохранения здоровья наших детей", - говорилось в "снесенном" посте.

Также администрация учебного заведения рассыпалась в благодарностях мэру, депутату Березновского гор совета и бывшему директору лицея.

Вот скриншот удаленного поста в Facebook о событии:

Пост об открытии туалета в Тишицком лицее удалили после бурной реакции в сети (фото: скриншот rayon.in.ua)

Что говорят в чиновники о пафосной открытии туалета

Когда новость о пафосном открытии туалета получила внимание большей аудитории, чем, вероятно, рассчитывали в лицее, ситуацию прокомментировала для местной прессы заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская.

"Что я могу сказать? Умели готовить, но не умели подать", - цитирует ее слова издание "Радио Трек".

"Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент - это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской общине, где до сих пор не было внутреннего туалета. Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие. Так как на достройку этой уборной были потрачены значительные средства: почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ОТГ", - отметила она.

Пашковская уточнила, что туалет в лицее строили с 2019 года.

Между тем, добавила чиновник, внутренние уборные еще отсутствуют в отдельных помещениях 86 школьных заведений Ровенской области. Чтобы решить эту проблему, в 2022 году предусмотрели для региона в госбюджете почти 37 миллионов гривен.

"Знаменитый" внутренний туалет в Тишицком лицее под Ровно (фото: facebook.com) фото: facebook.com