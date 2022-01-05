Під Рівним помпезно відкрили шкільний туалет і оскандалилися: як виглядає вбиральня за 4 млн

Під Рівним помпезно відкрили шкільний туалет в селі Тишиця, і захід проходив з оркестром, урочистим перерізанням червоної стрічки, промовою і словами подяки місцевим чиновникам і депутатам.

Про знаменну подію повідомили на Facebook -сторінці ліцею, але після хвилі критики і сміху, бурхливої реакції користувачів мережі пост зі знімками знесли... Втім, кадри вже встигли розійтися інтернетом.

Зараз, до речі, серед фото на сторінці Тишицького ліцею в соцмережі можна побачити, як туалет виглядав до свого "офіційного старту".

Саме ж відкриття приміщення відбулося незабаром після Нового року. На дійство прийшли музиканти місцевого оркестру, адміністрація ліцею, учні та інші гості.

Червона стрічка була вивішена перед входом в туалет, і її перерізали під оплески.

Під Рівним урочисто відкрили туалет у Тишицькому ліцеї (фото: facebook.com)

Радість від довгоочікуваної події

Зазначалося, що відкриття внутрішнього туалету в стінах Тишицького ліцею стало довгоочікуваною подією, і "понад 470 осіб ліцею - учасників освітнього процесу щиро вдячні всім, хто долучився до цієї важливої справи".

"Адже ми всі розуміємо надважливість збереження здоров'я наших дітей", - йшлося в "знесеному" пості.

Також адміністрація навчального закладу розсипалася в подяках меру, депутату Березнівської міськради та колишньому директору ліцею.

Ось скріншот віддаленого поста в Facebook про подію:

Пост про відкриття туалету в Тишицькому ліцеї видалили після бурхливої реакції в мережі (фото: скріншот rayon.in.ua)

Що кажуть у чиновники про пафосне відкриття туалету

Коли новина про пафосне відкриття туалету отримала увагу більшої аудиторії, ніж, ймовірно, розраховували в ліцеї, ситуацію прокоментувала для місцевої преси заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська.

"Що я можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати", - цитує її слова видання "Радіо Трек".

"Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок - це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію. Бо на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти: майже 1,5 млн грн з держбюджету і близько 2,5 млн грн з бюджету Березнівської ОТГ", - зазначила вона.

Пашковська уточнила, що туалет в ліцеї будували з 2019 року.

Тим часом, додала посадовець, внутрішні вбиральні ще відсутні в окремих приміщеннях 86 шкільних закладів Рівненської області. Щоб розв'язувати цю проблему, в 2022 році передбачили для регіону в держбюджеті майже 37 мільйонів гривень.

"Знаменитий" внутрішній туалет у Тишицькому ліцеї під Рівним (фото: facebook.com) фото: facebook.com