В Ровно показали уникальный мост: такого еще не видели (видео)

Украинцев удивил уникальный мост (иллюстративное фото: freepik.com)

В Ровно мост вызывает удивление пешеходов закрытыми проходами

В Ровно есть необычный мост, который удивляет пешеходов невозможностью пользоваться дорожками из-за заваренных железными решетками проходов.

Чудо-мост через железную дорогу находится на улице Князя Владимира. Видео опубликовал местный житель Владимир Горуна в Facebook-сообществе "Ровно. Твой город".

Мужчина возмущается странным путепроводом и недоумевает, для чего нужно было устанавливать клетки на входе к пешеходным дорожкам. Причем с обеих сторон моста.

"Для чего такая обочина, если она заварена? Я вот не могу понять. Или это какой-то прикол, или что? Меня просто шокирует такой момент", - удивляется Владимир.

Как видно на кадрах, закрытая решеткой дорожка в хорошем состоянии, асфальт целый и визуально нет аварийных следов или прочих повреждений. Но вот дорога к этим пешеходным дорожкам напрочь отсутствует - кругом лес, и даже нет никакой тропинки. Таким образом люди проходят через мост прямо по самой автодороге.

Видео: В Ровно на мосту закрыли решетками пешеходные дорожки - ходить людям приходится по автодороге

В сети ролик вызвал массу обсуждений, в комментариях звучат как возмущения, и шутки в духе "чтобы люди новый асфальт не вытоптали"...

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups/rovno.online

Как объяснил заместитель начальника управления ЖКХ Ровно Владимир Лапюк, этот мост находится на балансе "Львовской железной дороги", которая около 10 лет назад делала капитальный ремонт путепровода. С тех пор и стоят решетки на входах в дорожки для пешеходов. Об этом передает "Радіо ТРЕК".

"Мы обращались к железной дороге, чтобы передала свои мосты нам в коммунальную собственность. Но, по закону, о передаче нам должен просить владелец моста, то есть железная дорога, и передать нам на него техническую документацию", - рассказал коммунальщик.

Также он добавил, что железная дорога дважды обращалась за передачей моста в коммунальную собственность Ровно. Но техническую документацию так и не передала.

"Поэтому до сих пор не можем мост оформить в коммунальную собственность и должным образом его содержать", - рассказал Лапюк.

В свою очередь в пресс-службе "Львовской железной дороги" заявили, что в 2010-2011 годах капитально отремонтировали этот мост, а в прошлом году заасфальтировали проезжую часть и пешеходные дорожки на нем.

"Временные заградительные конструкции установлено, поскольку до путепровода до сих пор не устроены безопасные подходы и пешеходные дорожки, что относится к компетенции и ответственности города", - подчеркнул Андрей Везденко.

Во "Львовской железной дороге" также рассказали, что неоднократно обращались с вопросом о передаче этого объекта в коммунальную собственность города, и предоставили ​​всю необходимую документацию.

"Почему город до сих пор медлит - неизвестно", - пожимает плечами Везденко.

Ранее сообщалось, что в мае под Днепром обвалился мост с фурой, и в сети появилось видео момента ЧП.

Также мы писали о том, что недавно в Николаеве мост начал жить собственной жизнью, что заблокировало движение.