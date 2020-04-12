Под Ровно из-за поджога сухостоя уничтожена половина монастыря: жуткие фото

В Ровенской области в селе Липки из-за поджогов сухостоев сильно пострадал Свято-Успенский мужской монастырь. Огонь охватил три хозяйственных здания монастыря. Общая площадь составила около 400 м. кв.

Инцидент произошел сегодня, 12 апреля, утром. На месте пожара приехали 5 специальных машин и 40 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Фотографии пожара опубликовал Влад Поленчук на своей странице в Facebook.

Пожар в Свято-Успенском монастыре (фото: facebook.com/sincabesa)

Напомним, что 4 апреля начался пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Он охватил площадь территории в 3,5 тыс. га. По словам и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерины Павловой, убытки оцениваются предварительно в десятки миллионов гривен.

Украинцам пообещали, что ГАЗО будет готовить план для того, чтобы в будущем быть готовыми к подобных инцидентам. Но в данное время инфраструктура для тушения и предотвращения таких пожаров не готова. Из-за этого специалисты вынуждены искать воду для тушения пожара.

Ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области в национальном природном парке "Синевир" произошел сильный пожар, в результате которого сгорели дотла два сооружения. Специалисты установили, что причиной возгорания стало то, что местные жители на своих угодьях сжигали сухую траву.