В Украине горел еще один национальный природный парк: жуткие фото

Пожар в природном парке "Синевир" (коллаж РБК-Украина)

В результате пожара полностью сгорели два сооружения на территории природного парка "Синевир"

В национальном природном парке "Синевир" в Закарпатской области произошел пожар, в результате чего сгорели дотла два сооружения. Причиной инцидента стало то, что местные жители на своих угодьях сжигали сухую траву.

Так, в результате поджога сухостоя 8 апреля огонь перекинулся на территорию "Синевира" в урочище Стынка, прилегающей к Черной реке. Об этом говорится в сообщении на странице национального парка в Facebook.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям службы государственной охраны НПП "Синевир" пожар удалось потушить и не позволить добраться огня в лесных угодий национального парка.

"НПП "Синевир" неоднократно предостерегал местных жителей не прибегать к сжиганию сухой травы, так как такие действия вызывают пожары и ущерб для природы. В очередной раз напоминаем, что огонь от сжигания травы на ваших угодьях может перекинуться на лес, дома, хозяйственные постройки и нанести вред вам и вашим соседям", - говорится в публикации.

Кроме того, от сжигания травы страдает природа: в огне гибнут растения, насекомые, мелкие животные. При сжигании трава превращается в пепел, а вся микрофлора погибает.

Огонь ухудшает в том числе и водно-физические свойства почвы - что сказывается на плодородии и на следующем урожае сельскохозяйственных культур.

Администраторы национального парка добавили, что для восстановления производительности почвы нужен не один год.

При таком сжигании сухостоя в воздух выделяются вредные химические соединения, которые снижают иммунитет человека, могут вызвать аллергию, заболевания дыхательных путей, а также создают благоприятные условия для развития онкологических заболеваний.

Пожар в национальном природном парке "Синевир" (Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Как сообщалось ранее, 1 апреля на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел под Одессой также произошел пожар - в результате инцидента выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые как раз высиживали в гнездах птенцов.

Также мы писали о том, что в Украине с начала года зафиксировано около 15,5 тысяч случаев возгораний, что уничтожило 17 тысяч гектаров экосистем.

Несколько дней назад начались лесные пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения, и спасатели до сих пор пытаются потушить пламя. Огненная стихия под ЧАЭС не на шутку встревожила украинцев из-за вероятного повышения радиационного фона.