Під Рівним піском засипало дітей: фото з місця трагедії

Фото: Місце НП в Рівному (ДСНС)

Молодшого хлопчика вдалося врятувати

У Рівненській області недалеко від села Ясногоровка стався зсув ґрунту на піщаному кар'єрі. Внаслідок обвалу піску постраждали двоє дітей 10 і 11 років. Неповнолітні пішли погуляти на кар'єр і там на них обрушився величезний пласт піску.

Рятувальникам вдалося врятувати молодшого хлопчика, але коли вони добралися до старшого, той вже не подавав ознак життя.

Зазначимо, що кар'єр дуже глибокий,близько п'яти метрів. Пошуки через це були дуже проблематичні.

Фото: Місце НП під Рівне (ДСНС)

Як повідомляється, близько 16:22 рятувальники отримали повідомлення про обвал на території піщаного кар'єру.

Наголошується, що одну дитину знайшли місцеві жителі,які і допомагали рятувальникам в пошуковій операції. Врятовану дитину госпіталізували в місцеву лікарню.

Як ми раніше повідомляли, у Херсоні відпочиваючі дивилися на те, як в морі тонуть діти і не допомогли їм. Про це розповів матрос Вадим Мусієнко, який став учасників драматичної картини, але допоміг неповнолітнім.