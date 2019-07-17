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Під Рівним піском засипало дітей: фото з місця трагедії

STYLERЖиття    17.07.2019 - 22:55
Під Рівним піском засипало дітей: фото з місця трагедії
Фото: Місце НП в Рівному (ДСНС)

Молодшого хлопчика вдалося врятувати

У Рівненській області недалеко від села Ясногоровка стався зсув ґрунту на піщаному кар'єрі. Внаслідок обвалу піску постраждали двоє дітей 10 і 11 років. Неповнолітні пішли погуляти на кар'єр і там на них обрушився величезний пласт піску.

Рятувальникам вдалося врятувати молодшого хлопчика, але коли вони добралися до старшого, той вже не подавав ознак життя.

Під Рівним піском засипало дітей: фото з місця трагедії

Зазначимо, що кар'єр дуже глибокий,близько п'яти метрів. Пошуки через це  були дуже проблематичні.

 

 

Під Рівним піском засипало дітей: фото з місця трагедії

Фото: Місце НП під Рівне (ДСНС)

Як повідомляється, близько 16:22 рятувальники отримали повідомлення про обвал на території піщаного кар'єру.

Наголошується, що одну дитину знайшли місцеві жителі,які і допомагали рятувальникам в пошуковій операції. Врятовану дитину госпіталізували в місцеву лікарню.

Як ми раніше повідомляли, у Херсоні відпочиваючі дивилися на те, як в морі тонуть діти і не допомогли їм. Про це розповів матрос Вадим Мусієнко, який став учасників драматичної картини, але допоміг неповнолітнім.

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