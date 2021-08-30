В Ровно пациент набросился на врача: выпустил ему струю газа в глаза

В Ровно пациент набросился на врача-травматолога в приемной отделении городской больницы. Медики скорой помощи доставили в больницу 24-летнего пациента с резаными ранами рук, а он устроил потасовку с врачами.

Пациент начал возмущаться в приемном покое

Как удалось выяснить полиции, молодой человек на момент поступления в больницу находился в состоянии алкогольного опьянения. Его сопровождала 21-летняя девушка. В приемном покое молодые люди начали вести себя неадекватно, нецензурно обругали персонал больницы.

Когда к ним вышел дежурный врач-травматолог, произошел конфликт и толкотня. А потом пациент достал газовый баллончик и распылил 45-летнему врачу в лицо слезоточивый газ. Медик получил химические ожоги.

Злоумышленник утверждал, что он из СБУ

После инцидента нетрезвый парень заявил, что сотрудник СБУ и даже показывал документы. Однако в полиции это опровергли и сообщили, что проверили данные парня по всем базам.

"Весь персонал был перепуган, отделение в крови. Во многих городах в приемных отделениях есть круглосуточная охрана. Мы просим хотя бы в ночное время, так как после вызова на 102 дежурный патруль приехал только через 15 минут, а это очень долго для таких ситуаций", - рассказали об инциденте в больнице.

Охрана больницы оказалась вне сети

Как выяснилось, медики вызывали охрану, с которой сотрудничает Центральная городская больница, но фирма в момент вызова находилась вне зоны действия сети.

"Охранная служба, с которой у нас есть договор, систематически не выполняет свои обязанности. После того как нам не ответили, мы были вынуждены звонить на 102. Но это же долго, так как там сначала отвечает автоответчик, потом уже дежурный. Пока приехала полиция, прошло 10-15 минут", - рассказала заведующая приемным отделением Наталья Михайлюк.

Злоумышленник ранее имел проблемы с законом

Пострадавший врач написал заявление в полицию. Выяснилось, что 24-летний злоумышленник уже имел проблемы с законом – по делу о краже, по делу о незаконном обороте наркотиков. Также его судили за разбой.

Полиция начала расследование по статье о хулиганстве. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Максимальное наказание по данной статье – ограничение свободы сроком на пять лет.

Видео инцидента можно посмотреть тут. Не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет и впечатлительным особам, содержит нецензурную лексику.