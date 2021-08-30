У Рівному пацієнт накинувся на лікаря: випустив йому струмінь газу в очі

У Рівному пацієнт накинувся на лікаря-травматолога в приймальні відділенні міської лікарні. Медики швидкої допомоги доставили в лікарню 24-річного пацієнта з різаними ранами рук, а він влаштував бійку з лікарями.

Пацієнт почав обурюватися в приймальному спокої

Як вдалося з'ясувати поліції, молодий чоловік на момент надходження до лікарні перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його супроводжувала 21-річна дівчина. У приймальному спокої молоді люди почали поводитися неадекватно, нецензурно облаяли персонал лікарні.

Коли до них вийшов черговий лікар-травматолог, стався конфлікт і штовханина. А потім пацієнт дістав газовий балончик і розпилив 45-річному лікарю в обличчя сльозогінний газ. Медик отримав хімічні опіки.

Зловмисник стверджував, що він з СБУ

Після інциденту нетверезий хлопець заявив, що співробітник СБУ і навіть показував документи. Однак у поліції це спростували та повідомили, що перевірили дані хлопця по всіх базах.

"Весь персонал був переляканий, відділення в крові. У багатьох містах в приймальних відділеннях є цілодобова охорона. Ми просимо хоча б в нічний час, бо після виклику на 102 черговий патруль приїхав тільки через 15 хвилин, а це дуже довго для таких ситуацій", - розповіли про інцидент в лікарні.

Охорона лікарні опинилася поза мережею

Як з'ясувалося, медики викликали охорону, з якою співпрацює Центральна міська лікарня, але фірма в момент виклику перебувала поза зоною дії мережі.

"Охоронна служба, з якою у нас є договір, систематично не виконує свої обов'язки. Після того як нам не відповіли, Ми були змушені дзвонити на 102. Але це ж довго, через те, що там спочатку відповідає автовідповідач, потім вже черговий. Поки приїхала поліція, пройшло 10-15 хвилин", - розповіла завідувачка приймального відділення Наталія Михайлюк.

Зловмисник раніше мав проблеми з законом

Потерпілий лікар написав заяву в поліцію. З'ясувалося, що 24 – річний зловмисник вже мав проблеми з законом - у справі про крадіжку, у справі про незаконний обіг наркотиків. Також його судили за розбій.

Поліція почала розслідування за статтею про хуліганство. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Максимальне покарання за цією статтею - обмеження волі строком на п'ять років.

Відео інциденту можна подивитися тут. Не рекомендується до перегляду особам до 18 років і вразливим особам, містить нецензурну лексику.