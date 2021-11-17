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Під Рівним на одній вулиці народилися 7 пар близнюків: відома причина такої народжуваності

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Рівненська область, Середа 17 листопада 2021 17:43
Під Рівним на одній вулиці народилися 7 пар близнюків: відома причина такої народжуваності У Рівненській області на одній вулиці народилося 7 пар двійнят (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Колоденко Рівненської області на одній із вулиць проживають одразу 7 пар близнюків та двійнят. За словами місцевих мешканців, причиною тому є вода з башти, над якою оселилися лелеки.

Так, подія сталася на вулиці Шевченка, повідомляє "Район. Рівне".

На цій вулиці проживають одразу 7 пар близнюків та двійнят і всі вони хлопчики.

Місцеві мешканці розповідають, що близнюки та двійнята на їхній вулиці почали народжуватися після того, як збудували водонапірну башту. Також з часом там звили гніздо лелеки, а в родин, які користуються водою з цього резервуара, мовляв, почали народжуватися по двоє діток.

Зазначається, що найперші близнюки народилися у сім’ї Філончуків – Ігор та Юрій. Зараз хлопці вже дорослі. Однак, появі одразу двох малюків сім'я не здивувалися, оскільки в їхньому роду вже народжувалися двійнята.

А от для подружжя Пелехів поява близнюків стала справжнім сюрпризом. Голова сімейства Олександр зізнається, коли дізнався, що замість одного первістка у них народиться двійня, не зміг стримати від радості сліз.

Під Рівним на одній вулиці народилися 7 пар близнюків: відома причина такої народжуваностіУ Рівненській області на одній вулиці народилися 7 пар близнюків (rivne.rayon.in.ua)

Мама семирічних Дмитра та Михайла Рогошевських Олена розповіла, що в їхньому роду були двійнята, але близнюки стали несподіванкою. Цікаво, що другу дитину медики побачили лише на третьому УЗД-обстеженні.

Також інші двійнята Богдан і Тарас Омельчуки мають абсолютно різні характери. Зазначається, що Тарас спокійніший, а Богдан же демонструє суворіший норов.

А от 11-річні Володимир та Микола Гуменюки теж двійнята. Мама Валентина зізнається, що народження одразу двох синочків не було для неї несподіванкою. Оскільки в її родині вже були двійнята.

Як відомо, у багатьох сімей, де народжувалися відразу двоє дітей, у роду були двійнята.

Раніше ми повідомляли, що під Тернополем при народженні померло немовля і батьки звинувачують медиків.

Також ми писали, що під Полтавою вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою.

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