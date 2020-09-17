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Под Ровно модернизировали "уставший" мост: залатали тряпками

Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области "залатали" мост с помощью старых вещей

В Ровенской области очень своеобразно отремонтировали мост. На него положили старые куртки, штаны и кофточки. После ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма. Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Автомобилисты проезжают мост с опасением, машина в яме подскакивает. Переправа проходит через реку Горынь, которая ведет в Беларусь. Для того чтобы было удобней кто-то залатал мост с помощью тряпья. Водители признаются, что не знают, чья это инициатива, но это похвально.

"Зимой не скользко. Тряпки хорошо впитывают влагу. Скоро везде будем так ездить", - говорит один из водителей.

Под Ровно залатали мост тряпками

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Два года назад мост пытались починить, из бюджета выделили деньги, но часть средств ушла непонятно куда. Сейчас мост находится в печальном состоянии. Правоохранители до сих пор ведут расследование хищения 13 миллионов гривен.

Эксперты говорят, что мост не рухнет, а вот колесо в машине там пробить легко.

Как мы ранее сообщали, в Киеве закроют мост Патона на ремонт и реставрацию. Планируется, что работы продлятся до 2025 года.

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