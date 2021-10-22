В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки: отдал животному кофту (фото)

Оказалось, что мальчик привел домой бездомного пса, однако мать отказалась впускать животное. Тогда юноша решил вместе с новым другом уйти из дома.

Отмечается что ребенок не пошел в школу, а ходила вместе с собакой по городу. Полицию вызвала незнакомая женщина. Впоследствии правоохранители нашли мать мальчика и совместными усилиями уговорили его вернуться домой.

Кроме того, вместе с копами он смастерил временное жилье для собаки, которую назвал Джесси и оставил там свою кофту, чтобы животному было теплее. Дедушка пообещал впоследствии сделать деревянную будку.

В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки (facebook.com/rivnepolice)