У Рівному хлопчик відмовився повернутися додому без знайденої собаки: віддав тварині кофту (фото)

У Рівному правоохоронці знайшли хлопчика, який бродив вулицями разом з собакою.
Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненській області.
Виявилось, що хлопчик привів додому бездомного пса, однак мати відмовилася впускати тварину. Тоді юнак вирішив разом з новим другом піти з дому.
Зазначається що дитина не пішла до школи, а ходила разом з собакою по місту. Поліцію викликала незнайома жінка. Згодом правоохоронці знайшли матір хлопчика і спільними зусиллями вмовили його повернутися додому.
Окрім того, разом з копами він змайстрував тимчасове житло для собаки, яку назвав Джессі й залишив там свою кофту, щоб тварині було тепліше. Дідусь пообіцяв згодом зробити дерев'яну будку.
В Рівному хлопчик відмовився повернутися додому без знайденої собаки (facebook.com/rivnepolice)
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