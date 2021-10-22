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У Рівному хлопчик відмовився повернутися додому без знайденої собаки: віддав тварині кофту (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Рівному правоохоронці знайшли хлопчика, який бродив вулицями разом з собакою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненській області.

Виявилось, що хлопчик привів додому бездомного пса, однак мати відмовилася впускати тварину. Тоді юнак вирішив разом з новим другом піти з дому.

Зазначається що дитина не пішла до школи, а ходила разом з собакою по місту. Поліцію викликала незнайома жінка. Згодом правоохоронці знайшли матір хлопчика і спільними зусиллями вмовили його повернутися додому.

Окрім того, разом з копами він змайстрував тимчасове житло для собаки, яку назвав Джессі й залишив там свою кофту, щоб тварині було тепліше. Дідусь пообіцяв згодом зробити дерев'яну будку.

В Рівному хлопчик відмовився повернутися додому без знайденої собаки (facebook.com/rivnepolice)

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою.

Також ми писали, що у Дніпрі зграя собак накинулась на жінку, яка йшла спокійно і тварин не провокувала.

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