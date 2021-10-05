В Ровно "копы"-герои помогли родителям спасти жизнь сына (видео)

Как все произошло

Все произошло в селе Мульчица Ровенской области. Трехлетнему ребенку стало плохо, родители решили ехать навстречу медикам на машине и превысили скорость. Тут их и остановила полиция. Мать ребенка объяснила ситуацию патрульным, что у ее ребенка начались судороги. Тогда полицейские приняли решение.

Они пересадили женщину и ее сына в полицейскую машину и отправились на встречу к карете "скорой". Когда медики увидели ребенка, они сказали, что его нужно как можно скорее доставить в больницу.

Однако, чтобы добраться до медицинского учреждения, машине скорой помощи нужно было выехать на трассу, к которой идет 20-километровая разбитая дорога. Полиция забрала фельдшера и мать с мальчиком. Правоохранители быстро довезли ребенка до больницы на своей служебной машине.

Малыш в полном порядке

К счастью, мальчика вовремя доставили медикам и он госпитализирован. Теперь копы надеются проведать малыша, когда он выздоровеет.