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У Рівному "копи"-герої допомогли батькам врятувати життя сина (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області поліцейські допомогли врятувати життя трирічного хлопчика.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як все сталося

Все сталося в селі Мульчиця Рівненської області. Трирічній дитині стало погано, батьки вирішили їхати назустріч медикам на машині й перевищили швидкість. Тут їх і зупинила поліція. Мати дитини пояснила ситуацію патрульним, що у її дитини почалися судоми. Тоді поліцейські прийняли рішення.

Вони пересадили жінку і її сина в поліцейську машину і вирушили на зустріч до карети "швидкої". Коли медики побачили дитину, вони сказали, що їй потрібно якомога швидше доставити в лікарню.

Однак, щоб дістатися до медичного закладу, машині швидкої допомоги потрібно було виїхати на трасу, до якої йде 20-кілометрова розбита дорога. Поліція забрала фельдшера і матір з хлопчиком. Правоохоронці швидко довезли дитину до лікарні на своїй службовій машині.

Малюк в повному порядку

На щастя, хлопчика вчасно доставили медикам і він госпіталізований. Тепер копи сподіваються провідати малюка, коли він одужає.

Як ми раніше писали, в Одесі патрульні врятували життя дитини, вона помирала на руках.

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Рівне