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В Ровно в этом году откроют современный детсад в форме пчелиных сотов: фото

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Київ, Пятница 18 июня 2021 10:24
В Ровно в этом году откроют современный детсад в форме пчелиных сотов: фото Фото: в Ровно в этом году откроют современный детсад в форме пчелиных сотов (facebook.com)
Автор: Styler

Создание детского сада в Ровно на 220 мест, которое проходит в рамках программы президента "Большая стройка", планируется завершить уже в этом году.

Фотографиями садика поделился в Facebook Юрий Голик.

Особенностью проекта является его форма - она напоминает пчелиные соты. Голик рассказал, что подобные детские сады ранее были созданы в населенных пунктах Днепропетровской области. "Например, садики на 115 мест в форме сотов в Подгородном, Романкове и Илларионе", - написал он.

Оригинальная форма сада позволяет сделать внутренние помещения просторными и светлыми - большие окна обеспечивают максимальный доступ к естественному освещению. Кроме того, открывается возможность превратить пространство в центре здания во внутренний двор.

Ровенская область. г. Ровно. Строительство детского садика в форме сот на 220 мест. Напомню, что первые и пока...

Posted by Юрий Голик on Thursday, June 17, 2021

"Пора заканчивать со строительством типовых серых казематов в виде садиков, пригодных скорее к игре в Quake и Doom, а не к нахождению в них детей", - отметил Голик.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2021 года должны быть построены и отремонтированы 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.

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детский сад Большая стройка
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