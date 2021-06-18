В Ровно в этом году откроют современный детсад в форме пчелиных сотов: фото

Создание детского сада в Ровно на 220 мест, которое проходит в рамках программы президента "Большая стройка", планируется завершить уже в этом году.

Особенностью проекта является его форма - она напоминает пчелиные соты. Голик рассказал, что подобные детские сады ранее были созданы в населенных пунктах Днепропетровской области. "Например, садики на 115 мест в форме сотов в Подгородном, Романкове и Илларионе", - написал он.

Оригинальная форма сада позволяет сделать внутренние помещения просторными и светлыми - большие окна обеспечивают максимальный доступ к естественному освещению. Кроме того, открывается возможность превратить пространство в центре здания во внутренний двор.

Ровенская область. г. Ровно. Строительство детского садика в форме сот на 220 мест. Напомню, что первые и пока... Posted by Юрий Голик on Thursday, June 17, 2021

"Пора заканчивать со строительством типовых серых казематов в виде садиков, пригодных скорее к игре в Quake и Doom, а не к нахождению в них детей", - отметил Голик.