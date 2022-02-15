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Под Ровно в больнице умер 25-летний парень, который полтора часа ждал врачей: детали скандала

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Вторник 15 февраля 2022 15:25
Под Ровно в больнице умер 25-летний парень, который полтора часа ждал врачей: детали скандала Под Ровно в больнице умер 25-летний парень (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области родные Ильи Панасюка обвиняют в его смерти медиков.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как все произошло

Все произошло 1 января. 25-летний Илья почувствовал себя плохо и скорая помощь доставила его в больницу. Он ждал полтора часа, чтобы ему сделали компьютерную томографию. Состояние его ухудшилось и он впал в кому.

По словам жены парня, у него начались вначале судороги по всему телу, тошнота, кружилась голова. Приехала "скорая", которая также диагностировала очень высокое давление.

В больнице парня осмотрела дежурная врач, но из профильных медиков никого не вызвала.

"Мы ждали КТ полтора часа, а врача анестезиолога мы ждали два с половиной часа. У него так болела голова, что он очень просил помощи", - вспомирает горем убитая мать Ильи.

Родственники винят в смерти врачей

Родственники просили врачей помочь, а те ничего не делали в ответ. В итоге МРТ выяснилось, что у Ильи произошло кровоизлияние в мозг и его срочно поместили в реанимацию.

Утром врач сказала, что Илья в медикаментозном сне, хотя он впал в кому. В таком состоянии он пробыл 18 дней, а потом скончался.

Что говорят врачи

Дежурная врач, которая была в тот день на смене, своей вины не видит и говорит, что делали все оперативно, хотя был выходной день. Сейчас за дело взялась полиция и расследует действия медиков.

Если вину врачей докажут - им грозит до 3 лет за решеткой.

Как мы ранее писали, под Львовом мужчина едва не истек кровью на пороге больницы.

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