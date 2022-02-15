Під Рівним у лікарні помер 25-річний хлопець, який півтори години чекав лікарів: деталі скандалу
У Рівненській області рідні Іллі Панасюка звинувачують у його смерті медиків.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Як все сталося
Все сталося 1 січня. 25-річний Ілля відчув себе погано і швидка допомога доставила його в лікарню. Він чекав півтори години, щоб йому зробили комп'ютерну томографію. Стан його погіршився і він впав у кому.
За словами дружини хлопця, у нього почалися спочатку судоми по всьому тілу, нудота, паморочилася голова. Приїхала "швидка", яка також діагностувала дуже високий тиск.
У лікарні хлопця оглянула чергова лікар, але з профільних медиків нікого не викликала.
"Ми чекали КТ півтори години, а лікаря анестезіолога ми чекали дві з половиною години. У нього так боліла голова, що він дуже просив допомоги", - згадує горем убита мати Іллі.
Родичі звинувачують у смерті лікарів
Родичі просили лікарів допомогти, а ті нічого не робили у відповідь. У результаті МРТ з'ясувалося, що в Іллі стався крововилив в мозок і його терміново помістили в реанімацію.
Вранці лікар сказала, що Ілля в медикаментозному сні, хоча він впав у кому. У такому стані він пробув 18 днів, а потім помер.
Що кажуть лікарі
Чергова лікар, яка була в той день на зміні, своєї провини не бачить і каже, що робили все оперативно, хоча був вихідний день. Зараз за справу взялася поліція і розслідує дії медиків.
Якщо провину лікарів доведуть - їм загрожує до 3 років за ґратами.
Як ми раніше писали, під Львовом чоловік ледь не стік кров'ю на порозі лікарні.