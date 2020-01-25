Под Ровно 13-летняя школьница забеременела от отчима: жуткие детали

13-летняя девочка забеременела после того, как ее изнасиловал отчим. Страшный инцидент произошел в Ровенской области. "Мужчина" свою вину не отрицает, а насилие он совершал неоднократно. Инцидент произошел в селе Стеблевка Здолбуновского района.

Семиклассница София воспитывается в многодетной семье - в доме живет восемь детей от двух разных отцов. О том, что с девочкой творится неладное, первыми заподозрила не мать, а педагоги в интернате, где учится ребенок.

Все вскрылось, когда София стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась. Девочка не признавалась маме, а о том, что делает с ней отчим, она написала в записке. По словам школьницы, отчим неоднократно вступал с ней в половую связь.

Соседи о 36-летнем насильнике говорят, что он нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, а над своей семьей издевался - особенно доставалось неродным детям. Кроме того он имеет криминальное прошлое, пишет ресурс "РадіоТрек".

Во время суда злоумышленник свою вину признал, а лицо спрятал. Педофил так и не смог объяснить свои действия.

13-летняя девочка забеременела от отчима в Ровенской области (видео: YouTube/Радіо Трек)

Стоит отметить, что подобные случаи, к сожалению, не редкость в Украине. В октябре 2019-го стало известно о беременности 13-летней школьницы из Николаевской области, которую изнасиловал отчим.