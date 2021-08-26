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Под Ровно несовершеннолетняя родила на улице возле дома: "о беременности никто не знал"

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Ровно, Четверг 26 августа 2021 20:15
Под Ровно несовершеннолетняя родила на улице возле дома: "о беременности никто не знал" Под Ровно несовершеннолетняя родила возле дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Губкив Ровенского района 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Ее с младенцем случайно нашла мать девушки.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной помощи.

Так, инцидент произошел в среду, 25 августа.

В частности, на место происшествия сразу вызвали медиков. Как рассказали врачам, мать нашла свою дочь на улице уже с младенцем.

Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати. Однако, несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.

Как рассказали родные, они даже не подозревали о беременности девушки.

Ранее мы сообщали, назвали 5 важных обследований, которые нужно регулярно сдавать женщинам. В частности, многие заболевания в начальной стадии не дают никаких симптомов и их можно обнаружить только во время планового осмотра, до того, как они нанесут серьезный вред здоровью.

Также В Минздраве сделали категорическое заявление о вакцинации беременных от COVID-19.

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