Под Ровно несовершеннолетняя родила на улице возле дома: "о беременности никто не знал"
В селе Губкив Ровенского района 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Ее с младенцем случайно нашла мать девушки.
Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной помощи.
Так, инцидент произошел в среду, 25 августа.
В частности, на место происшествия сразу вызвали медиков. Как рассказали врачам, мать нашла свою дочь на улице уже с младенцем.
Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати. Однако, несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.
Как рассказали родные, они даже не подозревали о беременности девушки.
Ранее мы сообщали, назвали 5 важных обследований, которые нужно регулярно сдавать женщинам. В частности, многие заболевания в начальной стадии не дают никаких симптомов и их можно обнаружить только во время планового осмотра, до того, как они нанесут серьезный вред здоровью.
Также В Минздраве сделали категорическое заявление о вакцинации беременных от COVID-19.