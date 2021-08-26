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Під Рівним неповнолітня народила на вулиці біля будинку: "про вагітність ніхто не знав"

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Рівне, Четвер 26 серпня 2021 20:15
Під Рівним неповнолітня народила на вулиці біля будинку: "про вагітність ніхто не знав" Під Рівним неповнолітня народила біля будинку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Губків Рівненського району 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку. Її із немовлям випадково знайшла мати дівчини.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної допомоги.

Так, інцидент стався у середу, 25 серпня.

Зокрема, на місце події відразу викликали медиків. Як розповіли лікарям, мати знайшла свою доньку на вулиці вже із немовлям.

Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку. Однак, неповнолітня відмовилась від огляду та від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.

Як розповіли рідні, вони навіть не підозрювали про вагітність дівчини.

Раніше ми повідомляли, назвали 5 важливих обстежень, які потрібно регулярно здавати жінкам. Зокрема, багато захворювань в початковій стадії не дають ніяких симптомів і їх можна виявити тільки під час планового огляду, до того, як вони завдадуть серйозної шкоди здоров'ю.

Також у МОЗ зробили категоричну заяву про вакцинацію вагітних від COVID-19.

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