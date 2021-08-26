Під Рівним неповнолітня народила на вулиці біля будинку: "про вагітність ніхто не знав"

У селі Губків Рівненського району 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку. Її із немовлям випадково знайшла мати дівчини.

Так, інцидент стався у середу, 25 серпня.

Зокрема, на місце події відразу викликали медиків. Як розповіли лікарям, мати знайшла свою доньку на вулиці вже із немовлям.

Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку. Однак, неповнолітня відмовилась від огляду та від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.

Як розповіли рідні, вони навіть не підозрювали про вагітність дівчини.