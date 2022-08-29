В Ровенской области священник Московского патриархата обвиняет семьи погибших в их смертях

В частности, скандал возник из-за решения большинства верующих перейти к Православной церкви Украины.

"Прихожан решили перейти в Православную Церковь Украины и осуществили регистрацию устава общины в новой редакции, что позволяет ей пользоваться Свято-Михайловским храмом. Однако отдельные прихожане Украинской православной церкви никак не смирятся с таким решением большинства и, будучи верными священникам Сарненсько-Полесской епархии УПЦ, продолжают создавать конфликтные ситуации, несмотря ни на что", - пишет издание.

Отмечается, что настоятель храма села Каменка Иван Хильчук из УПЦ МП отказывается чествовать и поминать в молитвах павших украинских Героев и при этом заявляет семьям погибших, что именно они виновны в смерти защитников.

К тому же он снял государственный флаг со здания храма и рассказывает верующим о "братских" России и Беларуси.

Прихожанка Евгения Драганчук, жительницы села Каменка, озвучила такую мысль: "Три сестры Украины, Беларусь и Россия, дружественные народы, все связано, все так хорошо было".

Издание отмечает, что такую деятельность проводят священники УПЦ по благословению митрополита Сарненсько-Полесской епархии УПЦ Анатолия, донося прихожанам российские пропагандистские тезисы.