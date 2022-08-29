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В Ровенской области священник Московского патриархата обвиняет семьи погибших в их смертях

В Ровенской области возник церковный скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Каменка Ровенской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата отказывается вспоминать в молитвах и чествовать павших защитников Украины. Также в смерти Героев он обвиняет их семьи.

Об этом сообщает местное издание "Район. Сарны".

В частности, скандал возник из-за решения большинства верующих перейти к Православной церкви Украины.

"Прихожан решили перейти в Православную Церковь Украины и осуществили регистрацию устава общины в новой редакции, что позволяет ей пользоваться Свято-Михайловским храмом. Однако отдельные прихожане Украинской православной церкви никак не смирятся с таким решением большинства и, будучи верными священникам Сарненсько-Полесской епархии УПЦ, продолжают создавать конфликтные ситуации, несмотря ни на что", - пишет издание.

Отмечается, что настоятель храма села Каменка Иван Хильчук из УПЦ МП отказывается чествовать и поминать в молитвах павших украинских Героев и при этом заявляет семьям погибших, что именно они виновны в смерти защитников.

К тому же он снял государственный флаг со здания храма и рассказывает верующим о "братских" России и Беларуси.

Прихожанка Евгения Драганчук, жительницы села Каменка, озвучила такую мысль: "Три сестры Украины, Беларусь и Россия, дружественные народы, все связано, все так хорошо было".

Издание отмечает, что такую деятельность проводят священники УПЦ по благословению митрополита Сарненсько-Полесской епархии УПЦ Анатолия, донося прихожанам российские пропагандистские тезисы.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ.

Также мы писали, что российская православная церковь "аннексировала" крымские епархии УПЦ МП.

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священник