У Рівненській області священик Московського патріархату звинувачує родини загиблих у їхніх смертях

Зокрема, скандал виник через рішення більшості вірян перейти до Православної церкви України.

"Парафіян вирішили перейти до Православної церкви України та здійснили реєстрацію статуту громади у новій редакції, що дозволяє їй користуватись Свято-Михайлівським храмом. Проте окремі парафіяни Української православної церкви ніяк не змиряться з таким рішенням більшості та, бувши вірними священникам Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, продовжують створювати конфліктні ситуації, незважаючи ні на що", - пише видання.

Зазначається, що настоятель храму села Кам’янка Іван Хильчук з УПЦ МП відмовляється віддавати шану та згадувати в молитвах полеглих українських Героїв і при цьому заявляє родинам загиблих, що саме вони винні у смерті захисників.

До того ж він зняв державний прапор із будівлі храму та розповідає вірянам про "братні" Росію та Білорусь.

Парафіянка Євгенія Драганчук, мешканки села Кам’янка, озвучила таку думку: "Три сестри України, Білорусь та Росія, дружні народи, все пов’язано, все так добре було".

Видання зазначає, що таку діяльність проводять священники УПЦ з благословіння митрополита Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ Анатолія, доносячи парафіянам російські пропагандистські тези.