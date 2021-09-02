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В Ровенской области от ботулизма умер мужчина: полакомился домашней тушенкой

Автор: Тетяна Самарук

В Ровенской области от ботулизма умер 74-летний житель села Бутовый Вараського района. Мужчину госпитализировали в Зарічненської многопрофильной больницы 28 августа в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней.

Так, у мужчины были нарушения зрения, осложнения дыхания и глотания, Мышечная слабость, изменение голоса, тошнота.

Что стало причиной смерти

Ранее мы сообщали, что украинка купила в магазине рыбу и подцепила редкую тяжелую болезнь.

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