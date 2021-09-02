В Ровенской области от ботулизма умер мужчина: полакомился домашней тушенкой

В Ровенской области от ботулизма умер 74-летний житель села Бутовый Вараського района. Мужчину госпитализировали в Зарічненської многопрофильной больницы 28 августа в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней. Так, у мужчины были нарушения зрения, осложнения дыхания и глотания, Мышечная слабость, изменение голоса, тошнота. Что стало причиной смерти Ему ввели антиботулінічну поливалентной сывороткой. Однако все меры были не эффективными и больной умер 1 сентября. Эпидрасследование показало, что больной употреблял домашние мясные консервы из свинины. Это первый в этом году зарегистрированный случай ботулизма в Ровенской области. Что такое ботулизм Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования-мяса, рыбы, реже - овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты. Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время, симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более). Чем тяжелее заболевание, тем короче инкубационный период. Ранее мы сообщали, что украинка купила в магазине рыбу и подцепила редкую тяжелую болезнь.