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У Рівненській області від ботулізму помер чоловік: поласував домашньою тушкованкою

Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області від ботулізму помер 74-річний мешканець села Бутове Вараського району. Чоловіка госпіталізували до Зарічненської багатопрофільної лікарні 28 серпня у важкому стані.

Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб.

Так, у чоловіка були порушення зору, ускладнення дихання та ковтання, м'язева слабкість, зміна голосу, нудота.

Що стало причиною смерті

Раніше ми повідомляли, що українка купила в магазині рибу і підчепила рідкісну важку хворобу.

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