На росТВ отметились очередным бредом: "Украина - часть нашей великой России"

Петр Толстой по-своему истолковал слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские - один народ. Вице-спикер российской Госдумы заявил, что Украина - "часть великой России".

На видео слышно, как Петр Толстой говорит о том, что тех, кто не согласен с тем, что Украины - это часть России, необходимо "перевешать на фонарях".

Напомним, заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский "пикантно" оконфузился в прямом эфире украинского телеканала. Он засветил свою голую подругу на камеру. Как оказалось, девушка была в роли оператора, но в какой-то момент повернула камеру на себя.

Разговора не вышло, поскольку журналист не слышал, что говорят ему украинские коллеги. После этого Еловского сразу отключили, объяснив все техническими неисправностями.

Мы также писали о том, что пропагандистка Скабеева опозорилась очередным фейком про Украину. Она заявила, что на Донбасс идет ЛГБТ-колонна. По ее словам, совет организовать ЛГБТ-парад на Донбассе дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "Американский совет по деоккупации".