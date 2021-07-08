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На росТВ отметились очередным бредом: "Украина - часть нашей великой России"

Новина українською →
Россия, Четверг 08 июля 2021 17:51
На росТВ отметились очередным бредом: "Украина - часть нашей великой России" Коллаж РБК-Украина: на российском ТВ заявили, что Украина - это часть России
Автор: Styler

Петр Толстой по-своему истолковал слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские - один народ. Вице-спикер российской Госдумы заявил, что Украина - "часть великой России".

Видео с заявлением Толстого опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

На видео слышно, как Петр Толстой говорит о том, что тех, кто не согласен с тем, что Украины - это часть России, необходимо "перевешать на фонарях".

Напомним, заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский "пикантно" оконфузился в прямом эфире украинского телеканала. Он засветил свою голую подругу на камеру. Как оказалось, девушка была в роли оператора, но в какой-то момент повернула камеру на себя.

Разговора не вышло, поскольку журналист не слышал, что говорят ему украинские коллеги. После этого Еловского сразу отключили, объяснив все техническими неисправностями.

Мы также писали о том, что пропагандистка Скабеева опозорилась очередным фейком про Украину. Она заявила, что на Донбасс идет ЛГБТ-колонна. По ее словам, совет организовать ЛГБТ-парад на Донбассе дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "Американский совет по деоккупации".

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