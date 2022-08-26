Из-за российского ракетного обстрела под Киевом погибли питомцы приюта для животных

Так, в четверг ночью, когда были осуществлены запуски российских ракет с территории Беларуси по Украине, ее приют, расположенный в селе Федоровка Киевской области, "просто сходил с ума от ужаса".

"Собаки кричали, ныли, рвали сетку, доски и выбирались, выпрыгивали из вольеров. Утром собирали многих наших питомцев по территории приюта, они были очень напуганы. Вскоре мы нашли неподвижно лежащих 3 наших старых собачек - вероятно, остановка сердца", - говорится в публикации.

Мезинова сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ, в оккупации, погибли 10 животных из приюта - четверолапые "не смогли вынести кошмаров".

"Война разрушает украинские города, семьи, наносит многим горе потери и даже ни в чем невинные животные также не остаются в стороне от страшных событий... Мягких тучек вам, наши любимые хвостики... А мы держимся, верим в наши силы, в наши ВСУ, и однозначно в Победу", - пишет она.

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Отметим, что тут речь идет о российском ракетном обстреле Киевской области ночью 25 августа - были зафиксированы два "прилета" в одной из общин Вышгородского района. К счастью, жертв или раненых среди гражданских - нет.

Также пани Александра уточнила в комментариях к публикации, что вражеские ракеты пролетали через ее приют. Вчера украинские системы ПВО сбили несколько ракет противника.

"В оккупацию в приют, к счастью, ничего не попало, но от залпов, звуков, у нас был постоянный ужас, собаки травмировались, потому что лезли с вольеров, бегали по территории, очень напуганы", - сообщила она.

В приюте для бездомных животных под Киевом из-за российского ракетного обстрела погибли собаки (фото: facebook.com/Shelter.SIRIUS)