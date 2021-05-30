Российский журналист "пикантно" оконфузился в прямом эфире украинского канала (видео)

Так, украинские ведущие вышли в онлайн с Еловским, который должен был выразить свое экспертное мнение по вопросам геополитики. А именно рассказать о темах закрытых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись на днях в Сочи.

Но разговора не вышло. Как оказалось, российский эксперт был не один, и он не слышал, что говорят ему украинские коллеги. Когда Еловский появился в прямом эфире, он разговаривал с напротив сидящей женщиной о проблемах со связью.

"Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу", - спросил Еловский, после чего дама резко повернула на себя камеру и предстала обнаженной в эфире.

"Тихо! Тихо! Тихо!" - обратился к ней замглавреда "Дождя" и повернул камеру обратно, но было уже слишком поздно.

После чего Еловского сразу отключили, объяснив все техническими неисправностями.

Видео: Дмитрий Еловский оконфузился в прямом эфире канала "Украина"

Пользователи сети в шоке от такого конфуза и много шутят в комментариях.