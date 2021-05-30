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Российский журналист "пикантно" оконфузился в прямом эфире украинского канала (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский эпично опозорился в эфире телеканала "Украина", засветив свою голую подругу на камеру. Как оказалось, девушка была в роли оператора, но в какой-то момент повернула камеру на себя.

Видео с "клубничкой" теперь гуляет социальными сетями.

Так, украинские ведущие вышли в онлайн с Еловским, который должен был выразить свое экспертное мнение по вопросам геополитики. А именно рассказать о темах закрытых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись на днях в Сочи.

Но разговора не вышло. Как оказалось, российский эксперт был не один, и он не слышал, что говорят ему украинские коллеги. Когда Еловский появился в прямом эфире, он разговаривал с напротив сидящей женщиной о проблемах со связью.

"Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу", - спросил Еловский, после чего дама резко повернула на себя камеру и предстала обнаженной в эфире.

"Тихо! Тихо! Тихо!" - обратился к ней замглавреда "Дождя" и повернул камеру обратно, но было уже слишком поздно.

После чего Еловского сразу отключили, объяснив все техническими неисправностями.

Видео: Дмитрий Еловский оконфузился в прямом эфире канала "Украина"

Пользователи сети в шоке от такого конфуза и много шутят в комментариях.

  • Будуть знати як на "Дождь" дзвонити.
  • У них, напевно, жарко.
  • Цікаво, а він хоч в трусах?
  • Це якийсь капець! Що ж це таке?

Ранее мы писали, что пропагандистка Ольга Скабеева напугала "ЛГБТ-колонной", которая идет на Донбасс.

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