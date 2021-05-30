Російський журналіст "пікантно" осоромився в прямому ефірі українського каналу (відео)

Так, українські ведучі вийшли в онлайн з Єловським, який мав висловити свою експертну думку з питань геополітики. А саме розповісти про теми закритих переговорів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, які відбулися днями в Сочі.

Але розмови не вийшло. Як виявилося, російський експерт був не один, і він не чув, що говорять йому українські колеги. Коли Єловський з'явився в прямому ефірі, він розмовляв з жінкою, що сидить навпроти, про проблеми зі зв'язком.

"Там відбувається щось зараз? Я ось нічого не чую", - запитав Єловський, після чого дама різко повернула на себе камеру і постала оголеною в ефірі.

"Тихо! Тихо! Тихо!"- звернувся до неї заступник редактора "Дождя" і повернув камеру назад, але було вже занадто пізно.

Після чого Єловського відразу відключили, пояснивши все технічними несправностями.

Відео: Дмитро Єловський осоромився в прямому ефірі каналу "Україна"

Користувачі мережі в шоці від такого конфузу і багато жартують в коментарях.