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Російський журналіст "пікантно" осоромився в прямому ефірі українського каналу (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Заступник головного редактора російського телеканалу "Дождь" Дмитро Єловський епічно зганьбився в ефірі телеканалу "Україна", засвітивши свою голу подругу на камеру. Як виявилося, дівчина була в ролі оператора, але в якийсь момент повернула камеру на себе.

Відео з "полуничкою" тепер гуляє соціальними мережами.

Так, українські ведучі вийшли в онлайн з Єловським, який мав висловити свою експертну думку з питань геополітики. А саме розповісти про теми закритих переговорів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, які відбулися днями в Сочі.

Але розмови не вийшло. Як виявилося, російський експерт був не один, і він не чув, що говорять йому українські колеги. Коли Єловський з'явився в прямому ефірі, він розмовляв з жінкою, що сидить навпроти, про проблеми зі зв'язком.

"Там відбувається щось зараз? Я ось нічого не чую", - запитав Єловський, після чого дама різко повернула на себе камеру і постала оголеною в ефірі.

"Тихо! Тихо! Тихо!"- звернувся до неї заступник редактора "Дождя" і повернув камеру назад, але було вже занадто пізно.

Після чого Єловського відразу відключили, пояснивши все технічними несправностями.

Відео: Дмитро Єловський осоромився в прямому ефірі каналу "Україна"

Користувачі мережі в шоці від такого конфузу і багато жартують в коментарях.

  • Будуть знати як на "Дождь" дзвонити.
  • У них, напевно, жарко.
  • Цікаво, а він хоч в трусах?
  • Це якийсь капець! Що ж це таке?

Раніше ми писали, що пропагандистка Ольга Скабєєва налякала "ЛГБТ-колоною", яка йде на Донбас.

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