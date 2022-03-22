UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение

Фото: российский военный сдал танк за вознаграждение (фото facebook.com/victor.andrusiv)
Автор: Светлана Мащенко

Российский солдат по имени Миша приехал к украинским спецназовцам на танке, ведь ему пообещали вознаграждение. Он сдался сам, сдал свою технику и теперь находится в комфорте, а не прячется в лесу от украинских охотников.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел, Виктор Андрусив.

По его словам, уже несколько недель в Нацполиции идентифицированы телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера, на которые регулярно присылаются смски, как сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - рассказал Андрусив.

Как оказалось, остальные члены экипажа танка сбежали, а Миша остался один, и смысла воевать не видел. Домой вернуться тоже не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует.

Теперь Миша получил очень неплохие условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство. До завершения же войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

"Так, что "русские сдаются". Еще и с техникой", - подытожил Виктор Андрусив.

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины