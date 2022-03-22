Российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение

По его словам, уже несколько недель в Нацполиции идентифицированы телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера, на которые регулярно присылаются смски, как сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - рассказал Андрусив.

Как оказалось, остальные члены экипажа танка сбежали, а Миша остался один, и смысла воевать не видел. Домой вернуться тоже не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует.

Теперь Миша получил очень неплохие условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство. До завершения же войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

"Так, что "русские сдаются". Еще и с техникой", - подытожил Виктор Андрусив.