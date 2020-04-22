Российский режиссер-мучитель - худрук Мемориала Бабий Яр: появилось официальное заявление

На скандал вокруг того, что художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский пытал в своем фильме "Дау" украинских детей, отреагировали в БФ.

"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель - создание мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач - привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологий, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия; показать значимость наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего", - говорится в заявлении.

В БФ отметили, что российский режиссер был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года.

"Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году", - отметили в фонде.

Также в заявлении говорится о том, что фильмы Хржановского, снятые в течение 2008-2011 годов, впервые были представлены в этом году на международном фестивале Берлинале и "были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков".

"Нынешнее появление негативных комментариев относительно деятельности Хржановского как режиссера связана с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам и методам и приемам, с которыми они созданы, и так же, как и другие заинтересованные, ждем выводы расследования и соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена. Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в прошлые времена, ни теперь. Свобода и достоинство человека, ее жизнь и ее права являются высшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время подчеркиваем, что все обвинения, которые звучат сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мыслей, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов. Также просим помнить, что в Фонде работает много преданных делу профессионалов - историков, архивистов, художников, менеджеров, которые имеют целью внести свой вклад в создание музейного комплекса всеукраинского значения, который почтит память жертв трагедии", - заявили представители фонда и призвали всех осознать, что "Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" - это совершенно разные проекты"

Напомним, что прокуратура Харьковской области открыла дело по факту пыток над детьми во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" в Харькове.