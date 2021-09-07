Российский пропагандист Киселев, расхваливавший "Спутник", госпитализирован с COVID-19

Российский ведущий и одиозный пропагандист Дмитрий Киселев был госпитализирован в больницу в Москве из-за коронавируса. Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом 7 сентября передает Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время гендиректор МИА "Россия сегодня" находится под наблюдением медиков. У Киселева степень поражения легких КТ-2 - то есть от 25 до 50%.

По данным прессы, COVID-19 у кремлевского топ-пропагандиста началась с сухого кашля, нехватки воздуха, также повысилась температура до 38 градусов.

Госпитализация произошла после того, как развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Киселев ранее расхваливал российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". В одном из эфиров ведущий утверждал, что на собственном опыте убедился в ее эффективности.