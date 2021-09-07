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Російський пропагандист Кисельов, який розхвалював "Супутник", госпіталізований з COVID-19

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Вівторок 07 вересня 2021 21:23
Російський пропагандист Кисельов, який розхвалював "Супутник", госпіталізований з COVID-19 Фото: російський ведучий Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

Російський ведучий і одіозний пропагандист Дмитро Кисельов був госпіталізований в лікарню в Москві через коронавірус. Стан пацієнта лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Про це 7 вересня передає Mash у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що наразі гендиректор МІА "Росія сьогодні" знаходиться під наглядом медиків. У Кисельова ступінь ураження легенів КТ-2 - тобто від 25 до 50%.

За даними преси, COVID-19 у кремлівського топ-пропагандиста почалася з сухого кашлю, нестачі повітря, також підвищилася температура до 38 градусів.

Госпіталізація відбулася після того, як розвинулася двостороння пневмонія, а ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Кисельов раніше розхвалював російську вакцину від COVID-19 "Супутник V". В одному з ефірів ведучий стверджував, що на власному досвіді переконався в її ефективності.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося про те, що бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, і після цього більш ніж половина піддослідних захворіли.

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Дмитро Кисельов Коронавірус
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