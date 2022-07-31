Российский пленный упал в обморок при виде пыток украинского воина
Российский военнопленный потерял сознание при виде пыток, которым подвергли оккупанты украинского воина.
Об этом во время телемарафона рассказал журналист Владимир Золкин, который регулярно записывает разговоры с российскими пленными.
Речь идет о видео, которое шокировало украинцев и весь мир, на котором российские оккупанты жестоко пытали пленного украинца, отрезав гениталии канцелярским ножом, а затем убив его выстрелом в висок.
Золкин показал одному из пленных эти страшные кадры без цензуры, а также видео из Еленовской колонии, где россияне убили 50 пленных из "Азовстали".
"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни. ... Я им сегодня показывал это видео, и один пленный во время просмотра этого видео просто потерял сознание", - рассказал Золкин.
Журналист подчеркнул, что главная задача сейчас - забрать украинских воинов из плена, взамен выдав россиянам их военных преступников.
Напомним, что Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке.
Также сообщалось, что по факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело.