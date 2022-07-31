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Российский пленный упал в обморок при виде пыток украинского воина

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Воскресенье 31 июля 2022 12:39
Российский пленный упал в обморок при виде пыток украинского воина Колаж РБК-Украина: Предполагаемый палач и журналист Владимир Золкин
Автор: Светлана Мащенко

Российский военнопленный потерял сознание при виде пыток, которым подвергли оккупанты украинского воина.

Об этом во время телемарафона рассказал журналист Владимир Золкин, который регулярно записывает разговоры с российскими пленными.

Речь идет о видео, которое шокировало украинцев и весь мир, на котором российские оккупанты жестоко пытали пленного украинца, отрезав гениталии канцелярским ножом, а затем убив его выстрелом в висок.

Золкин показал одному из пленных эти страшные кадры без цензуры, а также видео из Еленовской колонии, где россияне убили 50 пленных из "Азовстали".

"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни. ... Я им сегодня показывал это видео, и один пленный во время просмотра этого видео просто потерял сознание", - рассказал Золкин.

Журналист подчеркнул, что главная задача сейчас - забрать украинских воинов из плена, взамен выдав россиянам их военных преступников.

Напомним, что Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке.

Также сообщалось, что по факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело.

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