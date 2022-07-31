Российский пленный упал в обморок при виде пыток украинского воина

Об этом во время телемарафона рассказал журналист Владимир Золкин, который регулярно записывает разговоры с российскими пленными.

Речь идет о видео, которое шокировало украинцев и весь мир, на котором российские оккупанты жестоко пытали пленного украинца, отрезав гениталии канцелярским ножом, а затем убив его выстрелом в висок.

Золкин показал одному из пленных эти страшные кадры без цензуры, а также видео из Еленовской колонии, где россияне убили 50 пленных из "Азовстали".

"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни. ... Я им сегодня показывал это видео, и один пленный во время просмотра этого видео просто потерял сознание", - рассказал Золкин.

Журналист подчеркнул, что главная задача сейчас - забрать украинских воинов из плена, взамен выдав россиянам их военных преступников.