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Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке

Новина українською →
Еленовка, Пятница 29 июля 2022 16:45
Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке Фото: последствия удара по колонии в Еленовке (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артем Горовенко

Офис генерального прокурора начал свое расследование удара по украинским пленным в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что инцидент с убийством украинских пленных квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - говорится в сообщении.

В этой колонии оккупанты удерживают гражданских и военнопленных Вооруженных сил Украины.

Напомним, в обстрелянной колонии, в том числе, удерживаются пленные бойцы полка Национальной гвардии "Азов". Российская сторона обвиняет в обстреле украинскую армию, Генштаб ВСУ отрицает причастность.

По данным украинской стороны, пленных перевели в барак, по которому нанесен удар, лишь накануне инцидента. МИД уже призывает западных партнеров признать Россию страной-террористом.

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