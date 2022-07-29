Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке

Офис генерального прокурора начал свое расследование удара по украинским пленным в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что инцидент с убийством украинских пленных квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - говорится в сообщении.

В этой колонии оккупанты удерживают гражданских и военнопленных Вооруженных сил Украины.