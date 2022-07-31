Російський полонений втратив свідомість при вигляді тортур українського воїна

Про це під час телемарафону розповів журналіст Володимир Золкін, який регулярно записує розмови з російськими полоненими.

Йдеться про відео, що шокувало українців і весь світ, на якому російські окупанти жорстоко катували полоненого українця, відрізавши геніталії канцелярським ножем, а потім вбивши його пострілом у скроню.

Золкін показав одному з полонених ці страшні кадри без цензури, а також відео з Оленівської колонії, де росіяни вбили 50 полонених з "Азовсталі".

"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. ... Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", - розповів Золкін.

Журналіст підкреслив, що головне завдання зараз - забрати українських воїнів з полону, натомість видавши росіянам їх військових злочинців.