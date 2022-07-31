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Російський полонений втратив свідомість при вигляді тортур українського воїна

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Неділя 31 липня 2022 12:39
Російський полонений втратив свідомість при вигляді тортур українського воїна Колаж РБК-Україна: ймовірний кат і журналіст Володимир Золкін
Автор: Світлана Мащенко

Російський військовополонений втратив свідомість при вигляді тортур, яким піддали окупанти українського воїна.

Про це під час телемарафону розповів журналіст Володимир Золкін, який регулярно записує розмови з російськими полоненими.

Йдеться про відео, що шокувало українців і весь світ, на якому російські окупанти жорстоко катували полоненого українця, відрізавши геніталії канцелярським ножем, а потім вбивши його пострілом у скроню.

Золкін показав одному з полонених ці страшні кадри без цензури, а також відео з Оленівської колонії, де росіяни вбили 50 полонених з "Азовсталі".

"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. ... Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", - розповів Золкін.

Журналіст підкреслив, що головне завдання зараз - забрати українських воїнів з полону, натомість видавши росіянам їх військових злочинців.

Нагадаємо, що Україна почала своє розслідування удару по полонених в Оленівці.

Також повідомлялося, що за фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу.

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