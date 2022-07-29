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По факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело. Новый генпрокурор взял его на контроль

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Киев, Пятница 29 июля 2022 22:19
По факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело. Новый генпрокурор взял его на контроль Фото: генеральный прокурор Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный прокурор Андрей Костин взял расследование дела о зверствах над украинским военным, видео которых недавно появилось в сети, на личный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По словам Костина, жестокие зверства уже стали визитной карточкой российской армии.

"Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - отметил он.

Генпрокурор поручил немедленно начать досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Его проведет СБУ, к установлению всех причастных к преступлению привлекут Службу внешней разведки, ГУР и полицию.

"Ход досудебного расследования находится под моим личным контролем", - отметил Костин.

Напомним, ранее в Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть.

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