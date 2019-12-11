Российский город всколыхнула волна взрывов: первые видео

В Екатеринбурге начались взрывы на Эльмаше (коллаж РБК-Украина)

Крупный пожар произошел на заводе в Екатеринбурге 11 декабря

В Екатеринбурге в районе Эльмаша случился сильный пожар на заводе лакокрасочных изделий - 11 декабря уже несколько часов горит ангар с краской. Более того, из завода начали доносится мощные звуки взрывов.

Местные жители начинают паниковать. Ситуацию усугубляет то, что рядом с заводом находится станция с газом пропаном - она в любой момент может взорваться.

"Страшная туча от пожара охватила полрайона. Рабочих выгоняют с завода прямо в спецодежде. Они просят пустить их забрать личную одежду в соседнее здание, которое не горит, но не пускают даже туда", - говорят очевидцы.

Пожар и взрывы в Екатеринбурге

На видео, которые начали появлятся в сети, хорошо видно, как после взрыва на заводе сквозь клубы густого черного дыма прорываются вверх языки пламени. В какой-то момент столбы дыма поднялись еще выше и практически полностью закрыли собой пламя.

Видео пожара и взрывов на заводе в Екатеринбурге

По данным местных СМИ, косвенной причиной пожара в Екатеринбурге мог послужить разлив краски и лакокрасочных материалов. А вот спасатели, прибывшие на место ЧП, говорят, что пожар начался из-за короткого замыкания.

Взрыв во время крупного пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий

На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем в результате сильного пожара в Екатеринбурге.