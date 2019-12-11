Мощный взрыв у военной базы США в Афганистане: погибли три человека

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Взрыв в Афганистане устроил террорист-смертник

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Отмечается, что неподалеку от базы располагаются госпиталь и школа. Издание пишет, что целью атаки было нападение на близлежащую больницу. Предварительно, взрыв устроил террорист-смертник.

В свою очередь афганский телеканал Tolo News сообщает о столкновениях после взрыва между "иностранными военнослужащими" и нападавшими.

Добавим, война в Афганистане длится с 2015 года. Это вооруженный конфликт между Афганистаном, США и силами НАТО с одной стороны и боевиками из различных радикальных группировок с другой. Противостояние началось сразу после вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана.

Напомним, в Афганистане утром 4 декабря боевик открыл огонь по автомобилю, в результате чего пятеро афганцев погибли, серьезное ранение получил японский врач, который находился в авто.

Ранее в Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.