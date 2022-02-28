В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "борьбой с ползучей фашистской гадиной"

Так, в Подмосковных школах проводят уроки по ситуации в Украине, также такое распоряжение получили и школы Приморского края.Их ведут по документу, который вы можете увидеть внизу.

На фото - одно из образовательных учреждений в Истринском районе Московской области.

Скриншот

В документе звучат такие предложение, вроде: "Цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.

Достоверность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина, которое лежит на YouTube-аккаунте телеканала 360. Оно скрыто от пользователей, доступ на него по ссылке — именно ее можно найти в документе.

Сегодня детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. По словам одного из учеников, в нем открыто проводится параллель с войной 41 года, когда удалось остановить "остановили ползучую фашистскую гадину".

По словам ученика, после этого подводят к мысли, что нужно остановить подобный фашистский режим на Украине.

"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим”, - говорится в материалах урока.