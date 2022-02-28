У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають "боротьбою з повзучою фашистською гадиною"

Так, в підмосковних школах проводять уроки по ситуації в Україні, також таке розпорядження отримали і школи Приморського краю. Їх ведуть по документу, який ви можете побачити внизу.

На фото - одна з освітніх установ в Істрінському районі Московської області.

Скріншот

У документі звучать такі пропозиції, на кшталт:"Мета операції - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".

Достовірність документа підтверджує той факт, що дітям показували звернення Володимира Путіна, яке лежить на YouTube-акаунті телеканалу 360. Воно приховано від користувачів, доступ на нього за посиланням, його можна знайти в документі.

Сьогодні дітей у місцевих школах інформували про ситуацію в Україні на уроках суспільствознавства. За словами одного з учнів, в ньому відкрито проводиться паралель з війною 41 року, коли вдалося зупинити "зупинили повзучу фашистську гадину".

За словами учня, після цього підводять до думки, що потрібно зупинити подібний фашистський режим на Україні.

"Фашисти взялися за своїх співгромадян: вбивства в 2014 році в Києві, в травні цього ж року в Будинку профспілок в Одесі живцем спалили більше сорока осіб тільки за те, що вони хотіли говорити російською мовою і не визнавали кривавий фашистський режим", - йдеться в матеріалах уроку.