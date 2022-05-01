Российских детей разложили в форме солдатских могил к 9 мая: эпическое фото

Российских детей готовят к роли солдатских могил, которую они будут исполнять на празднике, приуроченном к 9 мая.

На фото видно, что группа детишек, одетая в военную форму - пилотки и все такое, лежит на полу какого-то концертного зала. В руках каждого из актеров красная тряпка с имитацией надгробной надписи.

Парад в России уже не тот...

Россияне запланировали на 9 мая парад, но показывать им теперь особо нечего. В частности, навороченной техники в этом году не будет. Как не будет и ни одного почетного гостя из-за границы.

В частности, не будет такой "гордости", которая была еще в прошлом году: