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Российских детей разложили в форме солдатских могил к 9 мая: эпическое фото

Новина українською →
Россия, Воскресенье 01 мая 2022 19:49
Российских детей разложили в форме солдатских могил к 9 мая: эпическое фото Иллюстративное фото: Российские дети репетируют роли солдатских могил к 9 мая (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российских детей готовят к роли солдатских могил, которую они будут исполнять на празднике, приуроченном к 9 мая.

Об этом говорится в Telegram Bozhejakekonchene.

На фото видно, что группа детишек, одетая в военную форму - пилотки и все такое, лежит на полу какого-то концертного зала. В руках каждого из актеров красная тряпка с имитацией надгробной надписи.

Российских детей разложили в форме солдатских могил к 9 мая: эпическое фото

Парад в России уже не тот...

Россияне запланировали на 9 мая парад, но показывать им теперь особо нечего. В частности, навороченной техники в этом году не будет. Как не будет и ни одного почетного гостя из-за границы.

В частности, не будет такой "гордости", которая была еще в прошлом году:

  • танков Т-80БВМ,
  • самоходно-артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ",
  • тяжелых огнеметных систем "Солнцепек",
  • машин инженерной системы дистанционного минирования "Замедление",
  • зенитного комплекса "Панцирь-С",
  • машин Росгвардии.

Ранее мы писали, что россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику.

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